Governo | Fitto | ' centrodestra uscito da elezioni unica maggioranza possibile'

(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Fuori Forza Italia e dentro il Terzo Polo? "Lo escludo. Il percorso di Meloni è stato sempre coerente, Fdi non ha mai fatto parte di governi non eletti quindi l'unicoè quello della coalizione di, non ci sono altre maggioranze possibili". Così Raffaelea SkyTg24 Live In.

... Berlusconi ha comunque voluto sottolineare la volontà di far partire il- 'Voglio dare il ... Raffaeledovrebbe andare agli Affari europei, un dicastero dovrebbe toccare anche a Fabio ...Ilsu cui metto la faccia deve essere inattaccabile'. CONSEGUENZE DELLO STRAPPO Non è però ... 'senza alcun dubbio', l'eurodeputato e ambasciatore in Europa della Meloni, Raffaele. ...Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Fuori Forza Italia e dentro il Terzo Polo “Lo escludo. Il percorso di Meloni è stato sempre coerente, Fdi non ha mai fatto parte di governi non eletti quindi l’unico gover ...Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “La parole di Meloni sono chiare e pesanti ma sono molto fiducioso e convinto che prevarrà il senso di responsabilità. Le elezioni hanno consegnato a Meloni la guida della ...