Gli spenti parlamentari del Pd e la lontana perestroijka di Bonaccini

(Di sabato 15 ottobre 2022) Non spariti ma certamente sparuti. L’aula di Montecitorio, già sorda e grigia e oggi nerastra, è diventata troppo grande per via del geniale taglio deie molto banchi sono inevitabilmente e desolatamente vuoti. E poi loro, i dem, sono solo 69 su 400 (e 40 al Senato), non proprio pochissimi ma che nel colpo d’occhio risultano come spersi in un vestito di tre taglie superiore, e soprattutto non sorridono mai – non ce n’è ragione nel giorno di Lorenzo Fontana sullo scranno che fu di Sandro Pertini e Giorgio Napolitano. Gli 80 sono i salvati dallo tsunami del 25 settembre, i sommersi tipo Lele Fiano o Filippo Sensi almeno non devono sorbirsi questo spettacolo di un presidente di simpatie destrorse, putiniane e omofobe in un colpo solo ma essendo salvati un pizzico di vitalità potrebbero pure esprimerli. Tuttavia incombe già da ora la depressione per tutti ...