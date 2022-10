Gli insulti di Vincenzo De Luca a Lorenzo Fontana durante convegno Giovani Imprenditori

(Di sabato 15 ottobre 2022) "Veniamo da episodi istituzionali di assoluto rilievo al Senato e alla Camera, e sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l’emozione per quanto successo, con le elezioni di Ignazio Benito La Russa...

La Provincia Pavese

'Omofobo e pro Putin'choc a Rachele Scarpa 'Uno spirito che dobbiamo avere tutti, ma soprattutto noi donne dato che siamo il bersaglio preferito di certi beceri ambienti. Avanti tutta, e ...Non tuttivengono per nuocere, anche se al momento lasciano perplessi , fanno rabbia e dispiacere. Un insulto di Maradona "squaglia 'o sanghe dint'e vene" e val bene una maglia. Dove c'... Gara a porte chiuse per gli insulti razzisti punita Torrevecchia In Inghilterra si torna ad affrontare il tema razzismo: Ivan Toney, bomber del Brentford che nell'anticipo di venerdì sera ha steso con una ...Gli inquirenti hanno individuato i 13 mittenti delle numerose mail inviate, sottoponendo i cinque soggetti ritenuti autori delle minacce di morte a perquisizione domiciliare ...