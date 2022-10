(Di sabato 15 ottobre 2022) AncheDiè finito nel mirino degli. Ma, questa volta, lo scopo sembra più prendere il giro l’ancora per poco ministro degli Esteri che sottrarre soldi o dati sensibili. Se infatti si va sulwww.di.it,ufficiale anche del nuovo partito Impegno Civico, e si clicca sulla freccia bianca al centro della schermata, si apre unadionline. A rendersene conto è stato Matteo Flora, docente, imprenditore e divulgatore informatico – nonché presidente di PermessoNegato, associazione per il contrasto alla condivisione di materiale pornografico non consensuale – che ha subito condiviso la scoperta con gli utenti di Twitter. «Per giudicare la competenza informatica dell’attuale classe politica: si ...

Open

Secondo Florapotrebbero aver bucato una componente di Wordpress, il sistema con cui il sito è stato creato, iniettando un codice che non si sa da quanto sia lì, ma in grado di modificare ......di materiale pornografico non consensuale - che ha subito condiviso la scoperta conutenti di ... la violazione dell'integrità del sito è andata in profondità, probabilmente proprio perché l'... Gli hacker attaccano Luigi Di Maio: il suo sito “bucato” (chissà da quanto) rimanda a una pagina di casinò A seguito dell'exploit da 117 milioni di dollari, l'hacker potrebbe ricevere 47 milioni di dollari come ricompensa per il bug ...I risparmi dei clienti Postepay sono ancora in pericolo. Anche in autunno queste pericolose truffe online creano disagi ...