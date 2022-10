Gli avvistamenti Ufo in Italia degli ultimi 4 anni secondo il Mufon

(Di sabato 15 ottobre 2022) Se seguite i documentari ufologici non potete non conoscere il(Mutual Ufo Network), la più grande organizzazione mondiale che studia il fenomeno ufo. Infatti su vari canali scientifici compaiono i documentari da loro prodotti professionalmente sulle varie tematiche riguardo i fenomeni aerei anomali, rivolti al grande pubblico televisivo.Nato nel 1969 negli Usa, arriva moltidopo in, nel 2012, dove duedopo, viene costituita il. (www..it) che ora conta circa 250 iscritti. I suoi scopi sono essenzialmente 3: 1. Indagare sugliUfo e raccogliere i dati in un database mondiale che sia di utilità per gli studiosi; 2. Promuovere la ricerca sugli Ufo per scoprire la vera natura del fenomeno con un’ottica ...

TVA Vicenza

E non certo a caccia di Ufo, anche se in quel periodoerano quasi quotidiani e le persone terrorizzate si rivolgevano a me".E non certo a caccia di Ufo, anche se in quel periodoerano quasi quotidiani e le persone terrorizzate si rivolgevano a me". Il dossier con foto della difesa La difesa di Di Roio, ... TvA Notizie 1a Edizione: POZZOLEONE. CACCIA AL FELINO, NUOVI AVVISTAMENTI Un ex maresciallo è a processo per falso ideologico in atto pubblico e truffa continuata: avrebbe impegnato due ore di straordinari per controllare ...Il Pentagono "paghi la fattura" del sostegno a Kiev, chiede SpaceX. Una ripicca di Elon Musk Il ruolo dei satelliti per le comunicazioni delle truppe di Kiev spiegato dall'esperto Mauro Gilli ...