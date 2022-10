Giornate Fai d’Autunno 2022 | le date e le curiosità | ecco i nostri consigli sui gioielli da visitare questo weekend | da Milano a Napoli

(Di sabato 15 ottobre 2022) Palazzi, ville, chiese, castelli ma anche aree archeologiche, musei, siti militari, luoghi dell’istruzione, centri di ricerca e archeologia industriale. È un’abbuffata di arte e di meraviglie d’Italia l’undicesima edizione delleFai, grazie al quale si spalancano le porte di oltre 700 luoghi in 350 città italiane, tesori nascosti (e non) che sarà possibilesabato 15 e domenica 16 ottobre grazie all’impegno dei giovani volontari della Fondazione. Un vero e proprio “fine settimana della bellezza” tra natura, storia e arte che da una parte è un modo per conoscere meglio il lavoro straordinario del Fai, dall’altro per prendere coscienza dell’immenso e variegato patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese. Che troppo spesso ignoriamo.Fai ...

MODENA - Torna il tradizionale appuntamento con led'Autunno in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre. La delegazionedi Modena dedica la manifestazione alla Via Vandelli, infrastruttura settecentesca candidata ai Luoghi del Cuore ...Si è svolto presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria , il convegno, organizzato nell'ambito dellenazionali, dal significativo titolo "I Gagini di Bissone e la scultura del rinascimento tra Sicilia e Calabria". Appuntamento di grande spessore culturale che ha visto coinvolte ...Sono già lunghe le code: città invasa dai visitatori curiosi e appassionati di storia e arte. La città apre i suoi tesori e i parmigiani rispondono. I like Parma e le Giornate d’autunno del Fai appena ...Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, in occasione dell’undicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, la grande manifestazione che porta i visitatori alla scoperta delle bellezze d’Italia in centi ...