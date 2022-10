Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi riusciranno a ricucire?

la Repubblica

"Arrogante, offensiva, ridicola e...": il pizzino del Cav, furia cieca contro- GuardaOvviamente la lista dei ministri che ha in testaresterà passibile di sorprese almeno sino al momento in cui riceverà l'incarico da Sergio Mattarella. E molto potrebbe anche dipendere ... E Giorgia Meloni avverte “Il governo nasce se siamo coesi” Forza Italia vota con il centrodestra Lorenzo Fontana, contribuendo alla sua elezione alla presidenza della Camera. Ma la ferita provocata ...La premier in pectore avrebbe aperto, sotto traccia, un 'canale di comunicazione' con Antonio Tajani, dato in pole per gli Affari esteri, proprio con l'ok di via della Scrofa.