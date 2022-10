GF Vip | Giulia Salemi diventa opinionista? Sonia Bruganelli è a rischio

(Di sabato 15 ottobre 2022) In queste ore sul web si stanno rincorrendo notizie alquanto sbalorditive in merito al futuro dial GF Vip, la giovane potrebbe essere proposta ad. A lanciare questa bomba è stato l’influencer Alessandro Rosica. Nel corso di una recente intervista su Mio, l’esperto di gossip ha parlato del grande successo che sta L'articolo proviene da KontroKultura.

Indiscrezione, tra l'altro, confermata da Maurizio Costanzo, che ha ammesso di apprezzare molto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello. Non è escluso, tra l'altro, che...Salemi è una delle influencer più amate e seguite del momento. Intervistata da Vanity Fair, l'ex concorrente del Grande Fratelloha commentato le dinamiche della nuova edizione del popolare ...Mentre la settima edizione è ancora in corso si pensa al futuro del reality show condotto da Alfonso Signorini ...L'ex gieffina Giulia Salemi rompe il silenzio sulle critiche ricevute in passato da Giovanni Ciacci. Giulia Salemi è una delle influencer più amate e seguite del momento. Intervistata da Vanity Fair, ...