Gf Vip 7 | un’amatissima ex Vippona potrebbe sostituire Sonia Bruganelli come opinionista durante le festività natalizie | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Siamo ancora a metà ottobre maha già messo le mani avanti! Anche quest’anno si assenterà dal Gf Vip per trascorrere all’estero le. Lo scorso anno l’imprenditrice era stata sostituita da Laura Freddi, storica ex di suo marito Paolo Bonolis, nonché concorrente della prima edizione del Gf Vip. Chisostituirla quest’anno? Il nome più gettonato sarebbe quello di, che ha varcato la porta rossa della Casa di Cinecittà per ben due volte: Giulia Salemi. L’influencer, che da quest’anno negli studi del reality show si occupa della parte social, sarebbe uno dei volti su cui attualmente la produzione vorrebbe maggiormente puntate. Stando a quanto riportato da GossipeTv.com, l’indiscrezione sarebbe trapelata da ...