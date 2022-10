GF Vip 7 | scoppia la passione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nella Casa del GF Vipsi sono finalmente baciati. Dopo infiniti baci sulle guance, coccole e carezze, alla fine la modella ha ceduto al ragazzo che negli scorsi giorni si è molto ingelosito per via delle attenzioni dedicate daad Antonino Spinalbese. La coppia si è baciata in giardino, nascosta dagli sguardi indiscreti degli altri inquilini della Casa ma non dei telespettatori, ovviamente. GF Vip,fanno sul serio? Il primo bacio traè avvenuto qualche ora fa, mentre i due gieffini si stavano facendo le coccole sul divano. Dopo la lite ...