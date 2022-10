Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria rivela cosa facevano Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sotto le coperte nella scorsa edizione e la regia lo censura

Leggi su isaechia

(Di sabato 15 ottobre 2022)non sapendo come reagire alla noia di rimanere h24 chiuso dentro una Casa (dotata di ogni comfort, che magari ad averceli in tutte le case d’Italia!) ha pensato bene di raccontare un particolare intimo riguardante i Basciagoni. Chiacchierando con Amaurys Perez, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro, il volto di Forum ha fatto intendere chesiano riusciti ad avere “un incontro ravvicinato”le. Il Vippone ha anche mimato l’inconfondibile gesto, diventando subito in tendenza sui social. I fan della coppia non hanno comunque gradito il commento di, in quanto poco ...