Germania | verso il bis del biglietto unico per i trasporti locali | 49 euro al mese Ma è scontro tra Länder e governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) I ministri deitedeschi si sono accordati a Bremerhaven per una nuova formula diper idopo il successo dell’esperimento a 9durato tre mesi la scorsa estate. La nuova tariffa unica è prevista in un abbonamento mensile a 49in forma digitale con validità nazionale che sarà disdettabile ogni. Il livello di prezzo coincide con quello proposto dai Verdi. Non è stato ancora stabilito però se esisterà una tariffa ridotta per i bambini o pensionati. I risultati del modello dovrebbero essere poi verificati dopo due anni. Inizialmente era previsto che la nuova tariffa unica nazionale potesse decollare da gennaio, ma – anche se i ministri hanno auspicato che entri il più pesto in vigore – non è ancora ...