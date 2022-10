Gazzetta | Spalletti ha un vantaggio rispetto a Pioli | la qualificazione agli ottavi di Champions

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lasul calendario che attende il Napoli prima del Mondiale. Spiccano le due trasferte: all’Olimpico contro la Roma e a Bergamo con l’Atalanta. La straordinaria striscia vincente del Napoli – siamo a nove vittorie consecutive, 5 in Serie A e 4 in–ha fatto sì che gli azzurri siano in testa da soli in classifica, ma senza riuscire a creare il “vuoto” dietro. Dunque le sei gare prima della sosta Mondiale dovranno dimostrare se il Napoli riuscirà a tenere tutti dietro, considerando che nelle ultime partite si sono fermati il difensore Rrahmani e il centrocampista a Anguissa, perni del gioco azzurro. Ildi. Lucianonelle sue rotazioni – 8 partite in 28 giorni – avrà unal collega Stefano ...

Lucianoe il suo Napoli affronteranno il mese che porta al Mondiale partendo dal primo posto sia in campionato sia nel proprio girone di Champions League. In Serie A restano due trasferte difficili, ...Sulladello Sport, Maurizio Nicita ipotizza la nuova mediana che potrebbe modellare Lucianoper il suo Napoli . Con Anguissa infortunato , occorre correre ai ripari. Il tecnico non ...Il giocatore italo-tedesco potrebbe essere una delle soluzioni da parte di Spalletti per la gara contro il Bologna.L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di formazione dei due tecnici. Il Napoli per la decima giornata del campionato di Serie A 2022-2023 ospita il Bologna allo s ...