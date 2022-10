Gazzetta | Lautaro | attenta Inter Messi lo vuole al Psg e c’è anche lo United

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il Toro in versione “Prime”, che s’è visto al Camp Nou, ha avuto l’effetto immediato di riportareMartinez nel mirino dei top club europei. Psg ehanno chiesto informazioni. Lo scrive e l’edizione odierna della. Nessuna chiamata decisiva, niente numeri, cifre o offerte, ma esplorazioniessate per capire lo stato dell’arte.perché, con un Mondiale alle porte che il Toro può vivere da protagonista, il prezzo potrebbe esplodere. Lo, ancora in cerca di sé, ha un canale aperto e resta in agguato: l’aver preso informazioni oggi potrà servire domani, visto che c’è l’idea di fare un ennesimo restyling al reparto d’attacco. Ma chi rischia di entrare nella contesa è il Psg. Già, quello appollaiato sul trespolo in attesa di sapere cosa ne sarà del rinnovo ...

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primoMartinez fa gol...a: assalto di PSG (lo chiama anche Messi) e Manchester United ma, sempre secondo ladello Sport , l'attaccante argentino dice no a tutti perché vuole restare all'...Commenta per primo L'acuto del Camp Nou ha risvegliato gli occhi dell'Europa.Martinez , tornato al gol contro il Barcellona nella magica notte di Champions , piace da ...dalladello ... Tutti pazzi per Lautaro: Psg e United in agguato, ma lui vuole solo l'Inter Manchester United e PSG hanno chiesto informazioni nelle ultime ore per Lautaro Martinez. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, aggiungendo poi nel suo pezzo che al momento non sembra esserci spa ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...