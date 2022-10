Francesco Totti e Ilary Blasi fra tribunali | Rolex da 700mila euro e fake news

Lui dice che un orologio vale oltre 700mila euro, lei nega di aver ingaggiato un detective per spiarlo con Noemi ...e Ilary Blasi , ieri in tribunale a Roma il primo atto. Anche se la (ex) coppia non si è presentata in udienza, mandando solo gli avvocati, - sette in tutto - ieri nell'aula 107 si è ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Mentre nell'aula 107 del Tribiunale di Roma gli avvocati dibattevano sulla "guerra del guardaroba", fuori le commesse si divertivano ad ironizzare. Ecco i siparietti più divertenti ...