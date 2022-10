Formazioni ufficiali Cosenza-Genoa | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per la nona giornata di. Al San Vito è in programma una partita tra due piazze molto calde, supportate anche da una buona classifica: i calabresi hanno però collezionato solo cinque punti nelle ultime sei partite, e contro il Grifone cercano una vittoria prestigiosa per rilanciarsi. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 14:00 di sabato 15 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.