Fontana ci ricorda che in fondo la destra meloniana non è il peggio che potesse capitarci

(Di sabato 15 ottobre 2022) Non è il caso di drammatizzare ma forse nemmeno di scherzare, dopo aver visto eleggere alla terza carica dello stato il leghista Lorenzo, uno che nel 2016 mandava fraterni saluti ai neonazisti greci di Alba Dorata riuniti a congresso e che nel 2014 volava in Crimea come “osservatore” per il referendum organizzato da Vladimir Putin dopo l’annessione manu militari della penisola, concludendone che «il popolo della Crimea sente di essere tornato alla casa madre» e che «la Ue dovrebbe fare un passo indietro sulle sanzioni alla Russia». Confesso che per prima cosa, dopo averlo visto sullo scranno più alto di Montecitorio, mi verrebbe voglia di chiedere scusa a Ignazio La Russa, perché nella vita tutto è relativo. Molti si sono concentrati sui numerosi riferimenti religiosi nel discorso di, e sulle sue ben note posizioni antiabortiste e ...