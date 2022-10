QUOTIDIANO NAZIONALE

Minacciava il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto a chi non avesse votato il figlio alle elezioni ......scompariva spesso e che mio padre era costretto a cercare invano fino a quando non mia ... Sono nato anel 1962. La città dalla quale sono partito e non mi sono ancora fermato. Vivo, ... Foggia: costringeva i dipendenti a votare il figlio, interdetto presidente cooperativa Avrebbe minacciato le lavoratrici, prospettando un licenziamento e mancato rinnovo contrattuale, nel caso in cui non avessero votato per il proprio figlio The post Costringeva dipendenti a votare il f ...