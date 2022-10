Flavio Roda è stato rieletto presidente della Fisi - Sport - Altri Sport - quotidiano.net

(Di sabato 15 ottobre 2022) Iluscente vince le elezioni per la quarta volta, battuti Maldifassi e Dalpez. Tra gli atleti entrano in consiglio Marsaglia e ...

Il presidente uscente vince le elezioni per la quarta volta, battuti Maldifassi e Dalpez. Tra gli atleti entrano in consiglio Marsaglia e Stuffer. Intanto, dirigente bolognese, 74 anni, ex allenatore di Alberto Tomba, può festeggiare: grazie al voto degli sci club (ha ottenuto il 57,6% dei consensi), continuerà a guidare la Federazione italiana sport invernali. Se Flavio Roda è stato confermato alla guida della Federazione italiana sport invernali, al candidato espresso dalla Valle d'Aosta, Massimo Raffaelli, non è riuscito l'ingresso nel Consiglio federale.