Fiorentina | Antognoni | «L’amore dei tifosi mi ha ripagato di tutto»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Le parole dell’ex viola: «A differenza di altri come Baggio, Rui Costa e Batistuta, io sono rimasto» La Nazione ha intervistato Giancarloai 50 anni dal suo esordio alla. Di seguito le sue parole sul rapporto con la città e i. «deiviola e di Firenze mi ripagano di. Di certo avrei preferito vincere lo scudetto nellainvece del Mondiale. Sono diventato cattivo, perché ero troppo buono. A forza di prendere botte son diventato più cattivo. I fiorentini mi ringraziano? Sì, per quello che ho fatto e perché a differenza di altri come Baggio, Rui Costa e Batistuta, io sono rimasto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

