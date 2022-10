Finale Mondiali volley femminile 2022 oggi | Serbia-Brasile | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’ultimo atto. Alle ore 20.00 andrà in scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi) ladeiditra lae il. La compagine balcanica si presenta a questo incontro con la voglia di confermare il titolo iridato vinto quattro anni fa, mentre le sudamericana vanno a caccia del primo trionfo dopo aver perso tre Finali. Si profila una sfida molto interessante anche per quanto si è visto nelle semifinali: le serbe hanno piegato la resistenza degli Stati Uniti, mentre le brasiliane si sono esaltate contro l’Italia, negando alle azzurre l’accesso a questo incontro. Sarà una partita nella partita, considerando il confronto tra Tijana Boskovic e la fenomenale Gabi. Si prospetta, dunque, un match aperto a qualunque risultato e, come al solito, saranno i dettagli a ...