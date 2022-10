Ferrari 296 GTS - 830 cavalli al vento di Maranello - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di sabato 15 ottobre 2022) Vi dico un segreto: ogni volta che sai di dover scrivere di una nuova, c'è sempre grande pathos. Perché l'arrivo di ogni Rossa genera curiosità in tutti noi appassionati. E sotto un certo punto di vista, tu che la proverai tra i primi, dovrai restituire al meglio dettagli e sfumature. Che sono - sempre - novità di rilievo. E di livello assoluto. Perché è destino diquello di superarsi e a te sta scoprire il dove. La 296 GTB che ho provato a marzo, si era dimostrata bombastica; non solo perché era una novità, ma soprattutto perché è riuscita a creare un vero e proprio anno zero nel mondo delle Berlinette. Per via della sua guida, del suo carico tecnologico e della sua ferocia di velluto. Ibrida, ma col sapore dei V6 di una volta (a 120, tipo il "millecinque" della 156 che vinse il campionato di Formula 1 nel 1961; o come sulla ...