Ferrara | «In Italia può venire Di Maria | non certo Haaland…»

(Di sabato 15 ottobre 2022) La Repubblica intervista Ciro. Parla del momento disastroso della Juventus di Allegri e Di, ma anche del Napoli di Spalletti. Che definisce na squadra bellissima, la migliore d’Europa. In questo articolo le sue risposte sulla Juve. Cosa rimane a questa Juventus? «Tanti problemi. Il terrore di fallire, alcune scelte sbagliate, una condizione fisica un po’ cosi? e una realta? che prima o poi tocca a tutti: i cicli finiscono. Piu? stavi in alto, piu? fai fatica a risalire». Il derby e? sempre un momento indecifrabile. Mai quanto questa squadra, pero?. «Allegri dice che non e? un ritiro punitivo ma tutti i ritiri lo sono, altrimenti che ci vai a fare? Se i giocatori hanno davvero chiesto di ridurlo di una notte, hanno sbagliato. Il Toro e? sempre una grana. Per il campionato la vedo dura, ancora peggio in Champions, ovviamente, e penso che ...