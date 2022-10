Federazione sport invernali | Roda rieletto con il 57 | 62% dei voti

(Di sabato 15 ottobre 2022) Flavioè statoalla presidenza della Fisi con 50144pari al 57,62%. Già ai vertici dellaitalianadal 31 marzo 2012,(74 anni) esce per la quarta ...

Flavio Roda è stato rieletto alla presidenza della Fisi con 50144 voti pari al 57,62%. Già ai vertici della Federazione italiana sport invernali dal 31 marzo 2012, Roda (74 anni) esce per la quarta volta vincitore dalle urne. Questi i risultati degli altri candidati: Stefano Maldifassi 28,98%; Angelo Dal ...