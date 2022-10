Fascismo questione La foto della Meloni che scatena l' odio rosso | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Di fronte alle elezioni di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato, la sinistra è insorta. L'ultimo sfregio arriva da Brenda Barnini, sindaco di Empoli del Partito democratico. La prima cittadina, sulla sua pagina Facebook, pubblica unadei neo parlamentari di Fratelli d'Italia. Lo scatto era stato prima diffuso dalla leader Giorgia. Un dettaglio hato la farneticazionedem: l'abbigliamento. "Neri per caso o neri per sempre - ha commentato Barnini sulla propria pagina istituzionale - ma ilsi sa è roba superata, è solo unacromatica. Il patriota alla Presidenza del Senato è solo l'inizio. Buona notte e buona fortuna a tutti noi". Nell'immagine i parlamentari erano vestiti in giacca e cravatta, come regola vuole. Eppure la Barnini ...