Everton | Lampard | «Nel primo tempo abbiamo limitato il Tottenham»

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’allenatore dell’ha parlato al termine della sfida di Premier League contro ildi Antonio Conte Frank, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro ilin campionato. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Se avessimo realizzato quelle due occasioni saremmo in vantaggio di uno o due gol alla fine del. Lilimitati nel. Eravamo molto competitivi.giocatori che possono seguire il piano di gioco con più coerenza. Possiamo fare di più. In realtà può arrivare una squadra di Champions League come ile perdere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Questa contro il team allenato da Frankieè stata una vittoria complicata, perché l'è stato tutto quello che il tecnico italiano si aspettava alla vigilia: ostico, ben messo in campo, ...I padroni di casa partono meglio, ma è la squadra diad avere la prima grande occasione del ... Seconda sconfitta di fila per l', mentre gli uomini di Conte volano a ventitré punti ...Frank Lampard, allenatore dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Tottenham in campionato. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Se avessimo realizzato quelle due ...Altra vittoria importante per il Tottenham di Antonio Conte, decisivo il rigore prima conquistato e poi trasformato dal solito Harry Kane ...