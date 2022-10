Eurolega basket | Olimpia Milano cade all’overtime | vince Alba

(Di sabato 15 ottobre 2022) È stata una partita davvero molto combattuta e bellissima da guardare. L’epilogo, purtroppo per la pallacanestro nostrana, non è però da incorniciare. La seconda giornata dell’divede, dopo la vittoria della Virtus Segafredo Bologna su Bayern Monaco, la caduta diche lotta, recupera punti quando ormai sembra seppellita nel cimitero della sconfitta, acciuffa il pareggio sul gong e crolla dopo l’overtime contro i tedeschi diBerlino. Un ko che brucia, certamente, perché arrivato sul filo del rasoio, e nei supplementari, di un incontro che è stato spesso in bilico tra la gloria e la delusione. Una sfida di riconcorsa per la formazione di Ettore Messina che aveva assaporato la possibilità, ad un tratto divenuta maledettamente concreta, di compiere una rimonta che avrebbe ...

Su elevensports.com , infatti, gli appassionati dipotranno accedere ad una ricca offerta di ... con tutte le partite died Eurocup e i più importanti eventi FIBA per squadre nazionali, ...Botta e risposta tra Voigtmann e Smith da oltre l'arco a inizio ripresa, poi Wetzell e Sikma allungano nuovamente per l'Alba Berlino, che torna in doppia cifra di vantaggio. Milano sembra subire il ...La sovrapposizione di partite tra EuroLeague e FIBA che nel prossimo novembre avrebbe impedito a Sergio Scariolo di poter essere in panchina contemporaneamente sia in Virtus Bologna ...Milano molto fallosa a inizio secondo quarto, con il bonus che si spreca velocemente, mentre Berlino difende bene e allunga fino al +11. Reagisce, però, nuovamente l’Alba Berlino, mentre l’Olimpia non ...