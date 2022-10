Esplosione miniera in Turchia | i morti sono 28

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ankara, 15 ott. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Il ministro della Salute del governo di Ankara, Fahretin Koca, ha confermato la morte di 28 persone nell'avvenuta ieri in unadi carbone nella provincia settentrionale turca di Bartin. "Il numero di vittime per l'a Bartin è salito a 28. Si sta facendo tutto il necessario per curare 11 pazienti, 6 a Istanbul e 5 a Bartin", ha dichiarato su Twitter, aggiornando il bilancio del disastro. Il governatore di Bartin, Nurtac Arslan, ha confermato la presenza di 44 minatori intrappolati a una profondità di 300 metri e altri 5 a 350 metri. Dopo l'incidente il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha disposto la partenza per Amasra dei ministri dell'Interno, Energia e Risorse naturali e Lavoro e Sicurezza sociale, Suleiman Soilu, Fatih Donmez e Vedat Bilgin.

