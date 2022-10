Esclusi dall' incoronazione | la bomba che rovina per sempre Re Carlo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Harry e Meghan potrebbero essere fuoridi reIII, che avverrà il prossimo 6 maggio. Da adesso a quel giorno potrebbe accadere di tutto perché è attesa l'uscita dell'autobiografia del figlio die Diana. Secondo le spifferate dei tabloid inglesi potrebbero essere, ancora una volta, attacchi alla Corona e a Camilla Parker Bowles, che sarà incoronata Regina consorte. Camilla, non dimentichiamolo, è la donna che ha preso il posto di Diana nella vita die suo figlio Harry potrebbe provare da tempo rancore nei suoi confronti. Diana Spencer, morta tragicamente in un incidente stradale a Parigi, fu tradita dacon Camilla. In un'intervista a Daily Beast, un'amica di Camilla ha raccontato: "Nel corso degli ultimi vent'anni...

Wired Italia

...C con la maglia del Catania - finché gli etnei non hanno dichiarato bancarotta e sono stati...Ceccaroni si prende il primo cartellino giallo della gara per il fallo su Caso appena fuori'...Sono'obbligo i bambini al di […] Celle Ligure Cronaca Celle, beve e cade sugli scogli: ferito Posted on 6 Agosto 2016 Author Redazione Celle Ligure. Un giovane in stato di ... Anagrafe digitale, gli esclusi «Buona la prima, anche alla Camera». Non c’è intoppo o Licia Ronzulli che tenga. Giorgia Meloni è determinata a chiudere le trattative per il nuovo governo il ...Tregua apparente in Parlamento dopo i brividi e il giallo dei 17 voti misteriosi che ieri hanno permesso l'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato. Dopo settimane di totonomi ...