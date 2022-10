Eros Ramazzotti beccato con lei | fisico da urlo e giovanissima Nuovo amore

Manuela Arcuri è convolata a nozze con il suo Giovanni Di Francesco . i due si sono sposati in uno dei più famosi castelli sul Lago di Bracciano . Proprio dove anchee Michelle Hunziker si sono detti sì vent'anni or sono. Dell'evento circolano in rete poche foto, alcune ritraggono la meravigliosa Manuela con il suo abito bianco, forse la coppia ha ...Auroraè incinta , come sanno circa 60 milioni di italiani e tutti i fan all'estero di. Della sua gravidanza però Auroraha deciso di parlare poco, quantomeno per ora, senza pubblicare foto di pane he crescono o fare dichiarazioni personali. Solo negli ultimi ...Aurora Ramazzotti quando ha scoperto di essere incinta era con sua madre Michelle Hunziker: al momento del test di gravidanza avevano un pigiama identico ...Aurora Ramazzotti affronta le nausee tipiche della gravidanza ricorrendo al ginger shot, una bevanda a base di zenzero, miele e limone indicata per alleviare quella fastidiosa sensazione. Attenzione p ...