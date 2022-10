Ernesto Colnago | nasce La Collezione | il museo delle meraviglie ciclistiche

(Di sabato 15 ottobre 2022)ha rivoluzionato il mondo della bicicletta. A 90 anni non solo resta l'unico e inimitabile maestro di Cambiago, ma è anche sempre coinvolto in nuovi progetti. Come quello de La, ovvero unbici: al suo interno ci saranno pezzi unici prodotti dal maestro in 75 anni di attività, nonché le bici vincitrici di cinque edizioni della Parigi Roubaix di Mapei, quelle di Eddy Merckx del record dell'ora 1972 Città del Messico. Ma anche le bici di Saronni del mondiale e Sanremo, la bici del Papa e lacompleta difor Ferrari, capitanata dalla Concept di cui ce ne sono due esemplari al mondo. Non è finita qui, perché all'interno de Laci saranno 80 maglie originali ...

Ma per intanto quel gran genio digli prepara una gemma rara per l'epoca: poco più di 5 kg di stazza, al servizio del corridore più potente: abbinata fotonica che promette di demolire ...Il maestro di Cambiago. Basta la parola per, un grande italiano (classe 1932) che ha rivoluzionato il mondo della bicicletta a cominciare da Fiorenzo Magni passando per Eddy Merckx e che adesso fa pedalare Tadej Pogacar, il ...E’ il sedici ottobre 1982, si corre il Giro di Lombardia: lo vince Beppe Saronni in maglia da Campione del Mondo davanti a Pascal Jules, Francesco Moser, Jean Luc Vandenbroucke e altri campioni. “Non ...La crescita costante è un comprovato dato di fatto, misurabile obiettivamente e che caratterizza La Lombarda, azienda del settore ciclo nata nel 1946 quale produttrice di pompe per ciclo e accessori, ...