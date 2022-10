Empoli-Monza | espulso Rovella nel finale | salterà la gara contro il Milan

DionisiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 23 punti; Atalanta 21; Lazio, Udinese e Milan 20; Roma 19; Juventus* 16; Inter 15; Sassuolo 12;* e Torino* 11; Salernitana e* 10; Fiorentina 9; Spezia 8;...... l'riesce a trovare 3 punti che gli permettono di salire provvisoriamente al decimo posto in classifica, superando proprio gli avversari odierni. Ilha provato a spingere per il pareggio ...La sfida tra Empoli e Monza che apre la 10giornata di Serie A si gioca oggi, sabato 15 ottobre, alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando ..Dopo tre vittorie consecutive si è interrotta la striscia vincente del Monza, che oggi è caduto sul campo dell’Empoli. Successo di.