Empoli-Monza 1-0 | Vicario | “Grandissima partita | abbiamo avuto le cosiddette”

1 - 0 ©LaPresseIl giovane portiere empolese si conferma uno dei migliori del nostro calcio, parando di tutto e di più. Ai brianzoli, in dieci negli ultimi secondi per l'espulsione di ...Commenta per primo Guglielmo Vicario, portiere dell', ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il: 'Il miglior portiere della Serie A Assolutamente no, penso ce ne siano un paio, oggi non mi interessa parlare di me, siamo un grande gruppo,...EMPOLI – Risolutivo il gol di Haas all’11’ del primo tempo basta. L’Empoli batte il Monza e lo sorpassa in classifica. L’allenatore brianzolo, Palladino, dopo tre vittorie consecutive è costretto a ...Empoli 1 Monza 0 Marcatore: 11' pt Haas Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6 (16'st Ebuehi 6), De Winter 6.5, Luperto 6.5, Parisi 6.5; Haas 7, Henderson ...