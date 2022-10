Empoli | De Winter | «Sto crescendo partita dopo partita»

FORMAZIONI UFFICIALI- MONZAEMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, De, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro. All. ZanettiMONZA (3 - 4 - 2 - 1): ...(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, De, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Haas, Baldanzi; Satriano, Destro. Allenatore: Zanetti. Monza (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; ...Nuovo fine settimana e nuove premesse in Serie A, 10° turno di campionato pronto a dare spettacolo anche nelle zone di bassa classifica. Il posticipo di giornata metterà a confronto Empoli e Monza, ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...