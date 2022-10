Empoli | De Winter | 'Monza? Proviamo a migliorare in ogni partita'

TUTTO mercato WEB

FORMAZIONI UFFICIALI- MONZAEMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, De, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro. All. ZanettiMONZA (3 - 4 - 2 - 1): ...Le parole di Deprima del calcio d'inizio trae Monza: "Proviamo a migliorare ogni giorno in allenamento" Koni Deha parlato ai microfoni di DAZN in vista della partita trae Monza. Di ... Empoli, De Winter: "Mi sento bene, sto crescendo. Proviamo a migliorare partita dopo partita" Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...