Elmas lancia una frecciata a Spalletti | “la panchina | il mio primo amore” | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’inizio di stagione del Napoli è stato impressionante, gli azzurri sono in corsa per la vittoria dello scudetto e anche in Champions League il rendimento è stato di altissimo livello. La squadra è concentrata in vista della sfida di campionato contro il Bologna con l’obiettivo di continuare la marcia verso il titolo. Nelle ultime ore è però scoppiato un caso. Il calciatore, attraverso il profilo Instagram, ha fatto un commento polemico. In una storia su Instagram il macedone ha scritto: “il mio(la)”. Si tratta di una chiaranei confronti di, il centrocampista è sceso in campo da titolare in appena due occasioni. L'articolouna: “la ...