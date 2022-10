Eleven Sports dal 15 al 17 Ottobre 2022 - Telecronisti Serie C 8a Giornata e altri eventi

... valida per la giornata 8 del campionato Serie C - Girone C , sarà visibile in diretta e in esclusiva su: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o ...... valevole per la giornata 8 del campionato Serie C - Girone C , sarà visibile in diretta tv su: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a ...Il tecnico dell'Alba Berlino Israel Gonzalez ai microfoni di Eleven Sports commenta la vittoria all'overtime della sua squadra sull'Olimpia Milano: "Abbiamo vinto grazie agli ...Diretta testuale - Il commento: l'Olimpia non riesce ad entrare nell'area tedesca, e non riesce nemmeno a tenere la media richiesta nel tiro dall'arco per rimanere in partita (9/31). L'Alba invece nel ...