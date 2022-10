Elettra Lamborghini rossa fuoco | scollatura da infarto | l’occhio cade lì

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 15 ottobre 2022) Cantante con una bellezza decisamente fuori dal comune;sa come mandare fuori di testa i suoi fan. Dal punto di vista sentimentale non possiamo non citare la meravigliosa relazione chesta vivendo con Afrojack, considerato tra i migliori disc jockey in circolazione. La coppia si è unita in matrimonio due anni fa ed è stata protagonista di una vicenda che ha fatto letteralmente impazzire il mondo del web. InstagramSi tratta della notizia scaturita per via di una foto, pubblicata dae accompagnata dalla scritta “Ciao da noi tre“. Inutile sottolineare come, considerando l’importanza dei due personaggi, la notizia ha fatto il giro del web portando i fan della coppia a pensare ad una gravidanza di...