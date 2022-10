Eintracht Francoforte vs Bayer Leverkusen – pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ilpunta a registrare una serie di vittorie consecutive in campionato sotto la guida del suo nuovo capo Xabi Alonso quando si recherà sabato 15 ottobre in Bundesliga presso l’. I padroni di casa, invece, cercheranno di riprendersi dalle sconfitte della settimana scorsa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreÈ stata una settimana da dimenticare per il, che ha subito una demoralizzante sconfitta per 3-0 in ...

... la squadra inglese è prima a due giornate dalla fine del girone dopo la vittoria per 3 a 2 contro l'. Secondo il giornalista sportivo il tecnico pur di ritornare alla Juventus ...... 'E' quello che manca alla Juve' Dragan Stojkovic ©LaPresseAltro calciatore serbo in casa Juventus è Filip Kostic, arrivato la scorsa estate dall': 'A Filip va dato il tempo di ...L’articolo Guardiola sul Liverpool: “Pochi mesi fa in corsa per 4 titoli” proviene da Numero Diez Non si fida, Pep Guardiola, non vuole credere a quella che è l’attuale classifica. Conosco le qualità ...Sono ben cinque i calciatori delle due squadre di nazionalità serba: Kostic, Radonjic, Vlahovic, Vanja e Lukic saranno protagonisti ...