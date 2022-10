Effetto Meloni | sondaggio-Youtrend | ecco chi sparisce | cifre clamorose

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) La Supermedia dei sondaggi inizia a registrare "l'". Alessandra Sardoni, a Omnibus su La7, introduce così l'ultimo aggiornamento disulle tendenze politiche post-voto. Escluso, per ovvie ragioni, il riflesso di quanto accaduto in aula a Montecitorio per l'elezione del presidente del Senato Ignazio La Russa. In questo senso, è tutto da vedere se le conseguenze saranno positive per Forza Italia (laha vinto strategicamente la sua battaglia contro Silvio Berlusconi) o negative, con l'impasse del centrodestra a riverberarsi sul principale partito della coalizione. Per ora, però, FdI registra solo successi. Secondo Lorenzo Pregliasco dile prime rilevazioni fatte dopo il voto "sembrano amplificare alcuno segnali visti il 25 settembre". E così si segnala ...