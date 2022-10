E ora Meloni dovrà decidere sui missili che l’Ucraina ha chiesto all’Italia

Leggi su open.online

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si chiamano Spada e sono i sistemi contraerei che il presidente delVolodymyr Zelensky hadi ricevere con urgenza per fermare gli attacchi con idella Russia. E, racconta oggi Repubblica, mentre una batteria è in arrivo dalla Spagna, anche l’Italia si è detta pronta a fornirli a Kiev secondo fonti della Nato. Il quotidiano racconta che nella base del Secondo Stormo a Rivolto in provincia di Udine si stanno verificando le condizioni dei terra-aria immagazzinati. Ma il governo Draghi non puòautonomamente l’invio. La scelta toccherà al nuovo governo di Giorgia. Chevarare il sesto “Decreto armi”. E dimostrare non solo a parole che la linea sulla guerra non cambia. Il centrodestra si troverà quindi a breve il dossier sulla fornitura di ...