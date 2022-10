Durissimo scontro Letta-Meloni La leader di FdI | stai danneggiando l’immagine dell’Italia | scusati subito

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Enricose ne va in giro per l’Europa a denigrare, criticando la scelta dei due presidenti delle Camere appena eletti. “La scelta che hanno fatto – ha detto ildem accusando il centrodestra – è quella peggiore per dare all’esterno messaggi rassicuranti. Danno un messaggio che conferma le peggiori preoccupazioni in giro per l’Europa. Io mi chiedo quale sia la logica perversa che c’è dietro queste nomine, che va contro l’interesse del paese”. Così Enrico, a Berlino, a margine del congresso dei socialisti europei, parlando con la stampa italiana. “Noi non faremo sconti di alcun tipo”, ha aggiunto. Durissima la replica di Giorgia: “Sono gravissime le parole pronunciate dal segretario del Partito democratico Enricoa ...