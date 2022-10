DOMENICA DRIBBLING SU RAI2 | 8 CONDUTTORI ! PER IL NUOVO TALK DI SPORT E SALUTE

Dapomeriggio su Rai 2 sarà protagonista con Paola Ferrari di. Com'è la nuova vita in tv Segue i programmi sportivi Sarà perché i tifosi sono suscettibili La battuta ...... autore di una splendida rete per le sue preparazione (a spese di Moruzzi e De Vecchi) e ... non hanno confermato il netto successo (2 - 0) ottenutoscorsa "all'ombra del Torrazzo", ...Il nuovo format di "Domenica Dribbling", curato da Alessandro Forti e Manuela Pezzola, in onda su Rai 2 alle 16.00 da domenica 16 ottobre per cinque ...Il nuovo format di "Domenica Dribbling", curato da Alessandro Forti e Manuela Pezzola, in onda su Rai 2 alle 16.00 da domenica 16 ottobre per cinque puntate, ...