(Di sabato 15 ottobre 2022) Un Espresso Negroni, oppure un Sartoria. E se mocktail deve essere, allora un Exotic DG. La carta dei signature cocktail rimane, cambia il contesto: adesso l’appuntamento è al DG, nuova versione del bar all’italiana eche Dolce&Gabbana ehanno aperto nel 2003 nel milanese Palazzo Labus. Nel progetto dello studio Carbondale di Eric Carlson il primo colpo d’occhio vale quanto l’intera esperienza: perciò l’ingresso di corso Venezia 13-15 si faintenso, con elementi tubolari in acciaio che incorniciano gli ingressi su strada. Attraversati quelli, si arriva nel cortile maggiore e alla veranda, dove i drink vengono serviti ai due grandi banconi bar: in marmo nero, sono illuminati da un prezioso backdrop in vetro di Murano con pennellate effetto zebra. Il bianco e nero delle striature ...

Dolce & Gabbana ha rinnovato i lsituato nello storico palazzo del XVI secolo in corso Venezia a Milano. Il locale è nato nel 2003 dalla co - lab dei due brand internazionali che coniugano tradizione e modernità in stile ...O la straordinaria vicenda di quattro giovani amici di belle speranze che si ritrovavano in un... DG MARTINI, il bar-bistrot dei milanesi riparte dal rosso E se mocktail deve essere, allora un Exotic DG. La carta dei signature cocktail rimane, cambia il contesto: adesso l'appuntamento è al DG MARTINI, nuova versione del bar all'italiana e bistrot che ...