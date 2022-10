Derby della Mole | Juventus favorita ma il Torino può sognare

(Di sabato 15 ottobre 2022) Una per abbattere un tabù; l’altra per scacciare una crisi che rischia di influire sul restostagione. Il, questo pomeriggio, non permette passi falsi: il, secondo gli esperti SisalTipster, un solo successo negli ultimi 32di Serie A, ha il 31% di chance di vittoria e insegue lacon il 40% con il restante 29% dedicato al pareggio. I bianconeri, due sole vittorie nelle ultime nove uscite stagionali, si affidano alla cabala visto che da 14 anni segnano ininterrottamente nel: le possibilità di un’altra rete ai granata sono del 72%. Vista la posta in palio, e l’intensità del match, non sono da escludere né un calcio di rigore, ipotesi al 33%, né un ricorso al VAR che ha visto ...

TORINO - Una stracittadina che vale tantissimo, ancora più del solito. Sia Torino che Juve puntano al rilancio nel derby della Mole . I granata di Juric non vincono dal 5 settembre contro il Lecce, visto che da quel momento in poi hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio (con appena 2 gol segnati). I ...Una vera e propria alchimia quella praticata da Allegri al suo secondo anno da allenatore della Juventus. Sarà per questo che Andrea Agnelli non è andato in giro per l'Europa in cerca di altri ...