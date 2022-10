La Gazzetta dello Sport

Basta odiare il calcio: al nuovo governo, la Serie A chiede stadi nuovi per ottenere l'organizzazione degli Europei del 2032. La richiesta arriva da Luigi de, a.d. della Lega Calcio dal Salone Internazionale dell'Alimentazione di Parigi, affiancando l'Agenzia Ice per il Commercio estero e oltre 700 imprese dell'agroalimentare. Non perderti le ......dialetticasenza violenza, senza ingiurie". "Segre ha chiesto responsabilità. La Costituzione prima va applicata", evidenzia il presidente emerito della Corte costituzionale Ugo De, ... De Siervo: "La politica odiava il calcio. Ora al Governo chiediamo nuovi stadi per Euro 2032" Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti te ...