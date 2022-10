Dalla Scozia alla Sicilia | l’incredibile parabola del leader di una delle band più importanti degli anni ’80

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il frontman del famoso gruppo inglese ha preso una decisione che spiazza: dall’Inghilterraper vivere a colori! Non siamo abituati adella musica o personaggi popolari che decidono di vivere in Italia, ma questa notizia ci fa davvero piacere. Jim Kerr,dei Simple Minds, unapiùdel mondo L'articolo NewNotizie.it.

Un amore che no è nuovo al leader che, dopo aver passato il lockdown in, ha preso la ... In traghettoCalabria ho visto l'Etna e mi sono meravigliato. Tanti amici, tanta natura e una donna ...L." , abbreviazione di West Lothian , la zona dellada cui orgogliosamente provengono e dove,... un brano indie pop creato per i festival , che palesa le linee artistiche e sonore seguite...