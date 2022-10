Dalla maggioranza ai ministri | ecco tutti gli effetti dello scontro Meloni-Berlusconi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Forza Italia più debole al governo. La premier in pectore ha fatto capire che non vorrà nel governo nessun senatore che non abbia votato per La Russa. A rischio quindi la capogruppo uscente di Fi Anna Maria Bernini

ItaliaRussia, ai gay, all'aborto. Fontana spiegato da Fontana I piani mancanti Il primo (... Fratelli d'Italia, in Veneto ha sempre fatto parte delladi governo e che nelle ultime ...... non si risponde con la pura e semplice trovata furbesca che in maniera maldestra cerca di ferire lasalvandolafulminea implosione. - - > GUARDA IL VIDEO - - > - -Il segretario del Pd commenta le scelte fatte dal centrodestra per le presidenze delle Camere: 'La legislatura comincia con una logica incendiaria, che conferma i timori dell'Ue'. La leader di FdI: 'L ..."Apprendiamo con favore che anche tra le fila della maggioranza c'è chi inizia a chiedere che vengano superate le restrizioni introdotte lo scorso luglio in materia di fotovoltaico con il regolamento ...