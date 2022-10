Linkiesta.it

La fortuna del termine è, infatti, principalmente dovuta alla sua larga diffusione nel linguaggio amministrativo - burocratico,assume valenza di tecnicismo, e in quello del turismo e della ...... tappeti e arazzi raggiungono espressione stilistica autonoma eai giorni nostri. In ... Qui ha aperto il suo atelier,arazzi e tappeti prendono vita da lane di scarto provenienti da ... Da dove arrivano tutti questi «dehors» Risponde la Crusca Le notizie di sabato 15 ottobre, in diretta. Il presidente russo ha dichiarato al vertice di Astana: «Non abbiamo intenzione di ricorrere nuovamente a raid aerei massicci» ...Ignazio La Russa è stato eletto con 117 voti, 2 in più della maggioranza dichiarata: ma 16 senatori di Forza Italia non hanno votato. Da dove arrivano dunque quei voti Renzi: Io non c’entro. Il… Legg ...