Cronaca | notizie di oggi 15 ottobre Precipita da pala eolica | muore operaio nel foggiano

Sky Tg24

Il portafogli si ingrossa ancora, quello nelle tasche dei 662 furbetti del reddito di cittadinanza scovati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel periodo che va da aprile a ottobre di ...Nella vita di una comunità il ruolo dell'informazione non può limitarsi al racconto di unapiù o meno fedele di quanto accade. A maggior ragione quando la comunità vive momenti drammatici di fronte ai quali occorre rispetto, prudenza, cautela, ma anche mente fredda per comprendere, ... Cronaca, le ultime notizie del 14 ottobre. Nell'Aretino 48enne uccide la madre Ultime notizie, ultim’ora oggi: è polemica per gli appunti scritti da Silvio Berlusconi contro Giorgia Meloni. Ecco gli ultimi risvolti Forza Italia, Silvio Berlusconi e Licia Ronzulli al Senato ...Stop ai lavori per la realizzazione del condominio alto 27 metri. I pm: l’edificio è abusivo. Indagati tre dirigenti.